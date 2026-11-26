Inter, Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Ripagherò la fiducia" | FOTO e VIDEO

L'esterno brasiliano ha firmato il rinnovo con il club nerazzurro: "Aspettavo da tanto questo rinnovo. Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile"

Carlos Augusto è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul rinnovo. Come vi avevamo raccontato (VEDI QUI), il brasiliano prolungherà la sua permanenza in nerazzurro fino al 2031. Il rinnovo quindi sposterà di tre anni l’attuale scadenza, fissata al 2028. Anche l'agente Riso ha commentato la trattativa: "L'obiettivo era fargli riconoscere un nuovo status, meritato con grandi prestazioni. Nessuno può fare a meno di lui".

E poi le prime dichiarazioni del brasiliano all'uscita dalla sede: "Sono contento. Aspettavo da tanto questo rinnovo. Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile".

Nel frattempo, Carlos Augusto ieri, mercoledì 25 novembre, ha giocato da titolare in Champions League contro lo Stoccarda, match poi terminato a favore dei padroni di casa grazie al rigore di Sucic e la rete di Lautaro Martinez.

LE PAROLE DI CARLOS - All'uscita dalla sede dell'Inter, Carlos Augusto non ha nascosto la felicità per aver rinnovato: "Sono molto contento. Aspettavo da tanto questo rinnovo. Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile” ha dichiarato.