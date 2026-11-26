Lazio, la probabile formazione contro il Torino: out Taylor

Le ultime sulle possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita contro il Torino

La Lazio scenderà in campo sabato 28 novembre alle ore 18:00 sul campo del Torino. La squadra di Gennaro Gattuso è ancora imbattuta in campionato e arriva da 7 vittorie nelle ultime 8 giornate di Serie A.

Il Torino di Abate, al contrario, non vince da 4 partite. Di seguito le possibili scelte di Gattuso sugli 11 giocatori che potrebbero scendere in campo dal primo minuto.

LE POSSIBILI SCELTE DI GATTUSO - La notizia di oggi è che non si è allenato Taylor, il centrocampista olandese è alle prese con un affaticamento muscolare e non ci sarà sabato. Per il resto, spazio ai titolari e potrebbe esserci un recupero importante.

In porta pronto il solito Mandas, ormai insostituibile. La linea di difesa a quattro potrà essere formata da Floriani, Leite, Provstgaard e Pedraza, con Sutalo e Nuno Tavares ancora fermi per infortunio. A centrocampo verso la conferma Frattesi e Belahyane, mentre Dele-Bashiru è l'indiziato numero uno per sostituire Taylor. In attacco potrebbe tornare titolare Zaccagni per formare il tridente con Isaksen e Noslin, che agirà da punta. Se Zaccagni non dovesse farcela è pronto Pinamonti con Noslin che giocherebbe sulla sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3) - Mandas; Floriani, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso