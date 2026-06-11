Ultim'ora Juventus-Comolli, è addio: il francese non è più l'amministratore delegato

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Decisione presa dopo una giornata di riflessioni in casa Juventus: Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato dei bianconeri

Le strade della Juventus e di Damien Comolli si separano. Manca ormai soltanto il comunicato ufficiale da parte del club bianconero, ma la decisione è presa: il dirigente francese non è più l'amministratore delegato della squadra torinese, come annunciato da Sky Sport. Dopo una giornata di riflessioni in casa Juventus, la società ha deciso di non proseguire con l'ex Tolosa, come raccontato nelle ultime ore.

Si chiude così, dopo appena un anno, l'avventura di Comolli a Torino. Arrivato la scorsa estate per guidare la nuova fase manageriale e sportiva del club, il rapporto si interrompe in modo prematuro. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità che formalizzerà l'addio e metterà la parola fine a questa breve parentesi bianconera, costringendo la Juventus a rimettersi alla ricerca di una nuova figura apicale per l'organigramma societario.