Juventus, le ultime dagli allenamenti: ancora differenziato per McKennie, Cambiaso e Sarr

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Le ultime in casa Juventus: ancora lavoro differenziato per Weston McKennie, Andrea Cambiaso e l'ex Tottenham Pape Matar Sarr

Non arrivano buone notizie dalla Continassa per Luciano Spalletti. Come riportato da Sky Sport, Weston McKennie, Andrea Cambiaso e il neo-arrivato Pape Matar Sarr hanno proseguito il lavoro differenziato nella seduta odierna. Lo statunitense deve ancora smaltire un fastidio muscolare, a differenza del difensore italiano alle prese con un problema alla caviglia.

La Juventus si è ritrovata al centro sportivo per proseguire la preparazione al prossimo appuntamento in Serie A: per i bianconeri c'è la trasferta in casa del Sassuolo, in programma domenica, 13 settembre, alle 20:45. Nell'ultima uscita interna contro il Milan, l'allenatore ex Napoli ha dovuto fare a meno di 8 giocatori: da Yildiz a Thuram, passando per Milik, Ekhator e così via.

QUANDO TORNANO? - McKennie, Cambiaso e Sarr ancora ai box. Spalletti li aspetta, soprattutto alla luce del lungo stop di Manuel Locatelli (LEGGI QUI) che diminuisce ulteriormente le alternative a centrocampo della Juventus. Dopo il match contro il Sassuolo, per i bianconeri ci sarà il debutto in Europa League contro il NEC (giovedì 17 alle 21:00 all'Allianz Stadium). Spalletti monitora le condizioni dei centrocampisti e del terzino, sperando di recuperare le pedine almeno in vista dell'appuntamento europeo.