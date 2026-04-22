Juventus: lavoro a parte per Yildiz, Thuram e Holm: le ultime

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La Juventus di Luciano Spalletti lavora in vista del big match contro il Milan: i bianconeri sperano di avere a disposizione tre calciatori top

Leggera preoccupazione in casa Juventus: in vista della sfida contro il Milan, crocevia fondamentale per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, i bianconeri devono fare i conti con le condizioni non ottimali di tre titolari. Luciano Spalletti e il suo staff monitorano le condizioni fisiche di Kenan Yildiz. Il turco, che contro il Bologna ha giocato soltanto uno spezzone di gara, fa i conti con un'infiammazione al ginocchio sinistro. Nell'allenamento di mercoledì 22 aprile, il classe 2005 ha svolto lavoro personalizzato. La sua presenza contro il Milan, per il momento, non sembra in dubbio, ma saranno necessari i prossimi allenamenti per capire le condizioni di Kenan Yildiz, imprescindibile per Luciano Spalletti.

ANCHE THURAM E HOLM A PARTE - Non solo Kenan Yildiz, ma anche Khephren Thuram e Emil Holm non hanno svolto allenamento con i compagni ma hanno lavorato a parte. Il centrocampista francese, in gol proprio nell'ultima sfida contro il Bologna, sta gestendo qualche fastidio accusato nelle ultime settimane. Il laterale svedese, invece, è uscito all'intervallo della sfida contro i rossoblù: gli esami strumentali hanno escluso lesioni, perciò le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. Come per Kenan Yildiz, anche per Khephren Thuram e Emil Holm comunque si procederà con cautela in vista della sfida contro il Milan. Domenica sera alle ore 20:45, intanto, Luciano Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Dusan Vlahovic e Arek Milik, che ha terminato in anticipo la stagione a causa di un nuovo problema fisico.