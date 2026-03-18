Lazio, lesione muscolare alla coscia destra per Zaccagni: il comunicato

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Nuovo infortunio per Mattia Zaccagni, rimediato durante Lazio-Milan. C'è lesione muscolare alla coscia destra: il comunicato

Brutte notizie per Maurizio Sarri, che perde ancora Mattia Zaccagni. Il numero 10 della Lazio si è fermato ancora durante la partita contro il Milan, riportando una lesione muscolare alla coscia destra, come comunicato proprio dal club sul proprio sito. Non sono stati ancora resi noti quelli che saranno i tempi di recupero.

Il classe '95 era stato lontano dal campo per quasi un mese, rimanendo ai box dalla partita contro il Genoa del 30 gennaio e rientrando contro il Cagliari il 21 febbraio. Ora, dopo 5 partite, un nuovo stop, dopo essere rimasto in campo per 83 minuti contro i rossoneri.

IL COMUNICATO - Questa la nota ufficiale della Lazio sulle sue condizioni: "Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero".