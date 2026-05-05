Ultim'ora Roma, Gasperini vuole tenere anche Çelik ed El Shaarawy: il punto sui rinnovi

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L'allenatore giallorosso si sta spendendo in prima persona per trattenere il terzino e l'attaccante, oltre ai già noti Dybala e Pellegrini

Gian Piero Gasperini vuole contare ancora su Zeki Çelik e Stephan El Shaarawy. L'allenatore della Roma si sta spendendo in prima persona per i rinnovi dei due giocatori, che potevano sembrare ormai sfumati o lontani. In particolare, per l'attaccante esiste ancora la possibilità di non lasciare Roma e vestire per un'altra stagione la maglia giallorossa.

Si attende ci capire i margini di riuscita del tentativo di Gasperini, che vuole contare su Çelik ed El Shaarawy, pedine importanti nella sua prima stagione all'Olimpico. Oltre ai due già citati, l'ex Atalanta vorrebbe trattenere anche Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, sempre se ci saranno le condizioni per la permanenza dei giocatori Roma.

I NUMERI - Zeki Çelik è stato, finora, uno dei pilastri della Roma di Gasperini. Arrivato nell'estate del 2022, il turco si è guadagnato sempre più spazio in squadra, diventando imprescindibile nella stagione in corso. Per lui, 1 gol e 2 assist in 31 partite di campionato, oltre ai due passaggi vincenti serviti in 10 partite di Europa League.

El Shaarawy si è confermato, ancora una volta, un sostituto di lusso della Roma. L'attaccante ha servito 3 assist in 18 partite di Serie A e ha segnato anche un gol nella sfida di Europa League contro il Midtjylland. Prestazioni di alto livello, serietà e affidabilità. Per questo motivo, Gasperini si è speso in prima persona per il classe 1992.