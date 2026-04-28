Milan, definito l'iter riabilitativo di Luka Modric: il programma

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La stagione di Luka Modric è terminata: il Milan ha perso il croato per il finale di stagione. Definito il programma per il recupero dell'ex Real Madrid

Obiettivo Coppa del Mondo per Luka Modric. La stagione in rossonero del croato è terminata nel secondo tempo di Milan-Juventus, quando si è fratturato lo zigomo sinistro in seguito a uno scontro aereo con Manuel Locatelli. Nella giornata di lunedì 27 aprile, l'ex Real Madrid è stato sottoposto a un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito.

Il centrocampista croato salterà così le ultime quattro partite dell'anno, in cui il Milan proverà a blindare la qualificazione per la prossima UEFA Champions League. L'obiettivo, adesso, sarà recuperare per partecipare ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. A 41 anni, per Luka Modric si tratterà dell'ultima partecipazione a una Coppa del Mondo. Dopo l'operazione, è stato delinato il programma di recupero.

RIABILITAZIONE IN ITALIA - Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Luka Modric non lascerà l'Italia, ma continuerà l'iter riabilitativo a Milano. Il centrocampista rossonero è atteso a Milanello tra 10-15 giorni per svolgere allenamenti personalizzati. Per il momento, il ritorno all'attività agonistica è fissato in 6-8 settimane. Luka Modric vuole restare vicino alla squadra in questo momento delicato e decisivo della stagione, con in palio gli ultimi punti utili per blindare la qualificazione alla UEFA Champions League 2026/27.