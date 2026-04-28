Milan, definito l'iter riabilitativo di Luka Modric: il programma
Obiettivo Coppa del Mondo per Luka Modric. La stagione in rossonero del croato è terminata nel secondo tempo di Milan-Juventus, quando si è fratturato lo zigomo sinistro in seguito a uno scontro aereo con Manuel Locatelli. Nella giornata di lunedì 27 aprile, l'ex Real Madrid è stato sottoposto a un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito.
Il centrocampista croato salterà così le ultime quattro partite dell'anno, in cui il Milan proverà a blindare la qualificazione per la prossima UEFA Champions League. L'obiettivo, adesso, sarà recuperare per partecipare ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. A 41 anni, per Luka Modric si tratterà dell'ultima partecipazione a una Coppa del Mondo. Dopo l'operazione, è stato delinato il programma di recupero.
RIABILITAZIONE IN ITALIA - Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Luka Modric non lascerà l'Italia, ma continuerà l'iter riabilitativo a Milano. Il centrocampista rossonero è atteso a Milanello tra 10-15 giorni per svolgere allenamenti personalizzati. Per il momento, il ritorno all'attività agonistica è fissato in 6-8 settimane. Luka Modric vuole restare vicino alla squadra in questo momento delicato e decisivo della stagione, con in palio gli ultimi punti utili per blindare la qualificazione alla UEFA Champions League 2026/27.