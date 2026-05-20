Montella: "Yildiz ha problemi al ginocchio da mesi, Çalhanoğlu è già a Istanbul"

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Dalle condizioni di Yildiz a quelle di Çalhanoğlu: le parole di Vincenzo Montella, CT della Turchia, a Sky Sport a margine della finale di Europa League

Il Mondiale è ormai vicino e inevitabilmente Vincenzo Montella è già proiettato al percorso dei suoi ragazzi: "Andiamo step by step, anche se abbiamo tanta fiducia ed entusiasmo, che non deve sfociare in euforia", ha spiegato a Sky Sport a margine della finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa.

E ancora su quello che succederà tra meno di un mese alla sua Turchia: "Il Mondiale è un torneo breve e dipende molto da come ci arrivi. Gli episodi sono determinanti, ma questo vale anche per le squadre favorite alla vittoria. Il nostro obiettivo è quello di passare i gironi ma sappiamo che poi in gara secca può succedere di tutto".

SUI PROTAGONISTI - Montella si è poi soffermato sui singoli. Tra questi non manca un commento su Kenan Yildiz non ancora in piena forma: "È un ragazzo di 21 anni e mi auguro che questo sia il primo Mondiale di tanti. Negli ultimi mesi ha avuto qualche problematica al ginocchio che non gli permette di allenarsi al 100%, mi auguro che possa riprendersi a pieno. Per l’entusiasmo, quello verrà da sé".

L'allenatore ha anche svelato le condizioni di Çalhanoğlu: "Ho saputo che oggi è arrivato a Istanbul e di questo ringrazio il ragazzo e l’Inter che hanno permesso di farcelo valutare già da venerdì. Spero che possa ritrovare la condizione idonea per disputare il Mondiale. Per noi è il giocatore più importante". Il nerazzurro, essendo già in Turchia, salterà quindi l'ultima sfida di campionato tra Bologna e Inter.