Ultim'ora Verso Napoli-Arsenal: Neres e Anguissa assenti nell'allenamento di rifinitura

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Le ultimissime dall'allenamento pre Champions League del Napoli: Neres e Anguissa non si allenano con il gruppo

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della Champions League 2026/2027. E anche il Napoli si prepara a vivere la sua prima notte europea sotto la guida di Massimiliano Allegri contro un'avversaria di tutto rispetto. A partire dalle 21:00 di mercoledì 9 settembre 2026, infatti, al "Maradona" andrà in scena Napoli-Arsenal.

Gli azzurri, quindi, esordiranno in Champions contro i campioni d'Inghilterra e vice campioni d'Europa in carica. Il tutto, però, dovendo fare i conti con il post di Inter-Napoli di campionato, finita 3-2 in favore dei nerazzurri dopo una grande rimonta allo scadere. Al centro tecnico di Castel Volturno è in scena l’allenamento di rifinitura degli azzurri. La seduta mattutina, iniziata alle 10, non vede partecipi Anguissa e Neres, la cui presenza è in dubbio per il match contro i Gunners.

NERES E ANGUISSA - Anguissa e Neres sono reduci da un Inter-Napoli in cui sono stati a loro modo protagonisti. Il centrocampista camerunense ha disputato tutti i 90 minuti del match, andando anche molto vicino alla rete. David Neres, invece, è entrato al 62' prendendo il posto di Matteo Politano già sul risultato di 1-2 in favore degli azzurri. Per lui 28 minuti disputati, otto passaggi riusciti su nove e un tiro fuori dallo specchio difeso da Josep Martinez. Ora, invece, è in dubbio la loro presenza per la Champions League. Intanto, sempre per il Napoli, già assenti Buongiorno, MArianucci, McTominay e Giovane (non presente in lista UEFA).