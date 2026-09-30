Roma, il punto sul nuovo stadio: 1,3 miliardi di investimento e cantieri al via nel 2027

Il punto sul nuovo stadio della Roma a Pietralata: l'apertura dei cantieri prevista nel 2027, l'inaugurazione nel 2029

"Tra lo stadio e il primo posto, è davvero un grande momento per noi". Queste le parole di Dan Friedkin all'assemblea generale dei club europei (EFC). Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il comunicato della società giallorossa (QUI L'ARTICOLO) e a seguito della firma delll'autorizzazione unica, il progetto porterà il club in una nuova dimensione con uno stadio da 60.605 posti e una Curva Sud da quasi 23 mila spettatori, destinato a cambiare il volto di Pietralata. Attualmente ci sono scavi archeologici in corso nell'area per l'antica cisterna: l'obiettivo è riportare alla luce il Castellum Aquae, la storica cisterna romana che sarà tutelata e valorizzata, venendo inglobata nel progetto del nuovo stadio.

LE TEMPISTICHE - Per quanto riguarda le tempistiche, a dicembre è previsto il progetto esecutivo e la nuova casa giallorossa è ormai dentro la fase conclusiva del suo percorso. Dopo il via libera della Conferenza dei servizi, restano gli ultimi passaggi per arrivare alla cantierabilità entro marzo 2027 e l'inizio dei lavori in primavera. La Roma vuole aprire il cantiere tra aprile e maggio 2027 e, da quel momento, partirà la parte più lunga: 30 mesi di lavori per trasformare il progetto in una struttura reale. Se il calendario sarà rispettato, lo stadio potrebbe essere completato tra novembre e dicembre 2029.

L'INVESTIMENTO - A livello economico, l'investimento complessivo per lo stadio e le opere connesse sarà di circa 1,377 miliardi di euro. Lo stadio è considerato un tesoro che porterà subito ricavi da "big": l'impianto frutterà 154 milioni il primo anno (nel 2031) e il fatturato sarà in crescita ogni stagione tra biglietti, sponsor ed eventi extra calcio. Di questi 154 milioni, la fetta più importante arriverebbe dall'hospitality, stimata in 71,6 milioni di euro. I ricavi netti cresceranno poi a 156,5 milioni nel 2032, 159,5 nel 2033 e 168,8 nel 2036, con il piano che prevede infine il superamento dei 200 milioni di euro nel 2046