Ultim'ora Alajbegovic vuole l'Italia: Inter, Napoli e Roma su di lui

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Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco, vuole continuare in Italia la propria carriera: tre club di Serie A su di lui

Dopo l'exploit ai playoff per i Mondiali con la Bosnia, tanti club si sono attivati e interessati per Kerim Alajbegovic. L'esterno, attualmente al Salisburgo ma che a fine stagione tornerà al Bayer Leverkusen - che nelle ultime settimane ha attivato la recompra nei suoi confronti - pare avere chiare le idee per il proprio futuro.

L'idea del calciatore sarebbe quella di non rimanere a Leverkusen, visto che nella scorsa stagione il club non ha creduto in lui mandandolo in prestito, e vuole una nuova avventura in Serie A. La scelta dell'esterno è proprio quella di continuare la propria carriera in Italia, e a tal proposito tre club hanno già avviato i contatti.

LA SITUAZIONE - Inter, Napoli e Roma sono le squadre italiane interessate al classe 2007 bosniaco, e hanno iniziato a parlare sia con il pare del calciatore che con Miralem Pjanic, il quale ricopre il ruolo di intermediario. In ogni caso, Alajbegovic sente che la Serie A possa rappresentare uno step importante per la propria crescita, motivo per cui con molta probabilità nel prossimo anno potrebbe giocare in Italia.