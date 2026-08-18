Juventus, ipotesi Audero se escono Perin e Di Gregorio

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Con le possibili uscite di Di Gregorio verso Marsiglia e Perin in direzione Palermo, i bianconeri cercano un nuovo vice Vicario. Prende quota l'idea Audero

Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il pacchetto portieri. Con l'arrivo di Guglielmo Vicario, la dirigenza bianconera sta ora pianificando le mosse per completare il reparto, trovandosi di fronte a un valzer di portieri.

L'EFFETTO DOMINO IN USCITA - Il mercato in uscita potrebbe cambiare le gerarchie dietro al nuovo titolare. Michele Di Gregorio, infatti, è finito nel mirino del Marsiglia - oltre al sondaggio del Monza - e potrebbe salutare Torino per trasferirsi in Francia. A questo si aggiunge la suggestione Mattia Perin: il portiere ha ricevuto un contatto dal Palermo. Se entrambe le cessioni dovessero concretizzarsi, la Juventus si troverebbe con la necessità impellente di tornare sul mercato per trovare un affidabile vice Vicario.

L'IPOTESI AUDERO - È in questo scenario che prende quota una nuova ipotesi: quella che porta al nome di Emil Audero. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, avendo mosso i primi passi nel grande calcio proprio nel settore giovanile bianconero. La scelta di puntare su Audero non sarebbe dettata esclusivamente da ragioni tecniche. Il suo ritorno rappresenterebbe un vantaggio dal punto di vista burocratico e strategico: essendo un prodotto del vivaio juventino, il portiere andrebbe a occupare una casella fondamentale per la compilazione delle liste da presentare in Serie A e, soprattutto, in campo europeo.