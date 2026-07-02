Bondo può partire: per il Milan il centrocampista francese è cedibile

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Il centrocampista francese, in prestito alla Cremonese nella scorsa stagione, può lasciare il Milan. Per i rossoneri è cedibile.

Warren Bondo può lasciare il Milan. Dopo l'incontro di questa mattina (LE IMMAGINI) tra gli agenti del francese e la dirigenza rossonera, il Milan ha confermato che il giocatore è cedibile. Al via, quindi, i lavori per l'entourage di Bondo, che dovrà cercare una soluzione per il futuro e, in particolare, per la prossima stagione.

Bondo, acquistato dal Monza a febbraio del 2025, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Cremonese in prestito. Dopo la retrocessione con i grigiorossi, adesso, per lui il futuro potrebbe essere ancora lontano dal Milan. I rossoneri chiedono circa 8 milioni per la cessione, gli stessi che hanno a bilancio.

NON SOLO BONDO, CONTATTO ANCHE CON GLI AGENTI DI FOFANA - Nella giornata di giovedì, poi, a Casa Milan c'è stato un contatto anche con i rappresentanti di Fofana. Il giocatore partirà insieme alla squadra per svolgere il ritiro con Amorim e poi si valuteranno eventuali situazioni di mercato.