Ultim'ora Roma, è fatta per Molina. Definiti gli ultimi dettagli, si attende l'arrivo del giocatore

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Nahuel Molina è pronto a vestire la maglia della Roma. Dettagli sistemati, si attende solo l'arrivo dell'argentino in Italia

È fatta per l'arrivo di Nahuel Molina alla Roma. Le parti hanno definito gli ultimi dettagli e si attende solo l'arrivo del giocatore in Italia. Come vi abbiamo raccontato, l'Atletico Madrid e i giallorossi hanno trovato l'intesa sulla base di 13 milioni più 4 di bonus. Molina si trasferisce a titolo definitivo (LEGGI LA NEWS) e verrà tesserato come comunitario, avendo ormai completato le pratiche per il passaporto spagnolo.

Per l'argentino si tratta di un ritorno in Italia, dove ha già vestito la maglia dell'Udinese tra il 2020 e il 2022, collezionando 10 gol e altrettanti assist in 68 presenze. La sua esperienza all'Altetico Madrid si chiude invece con 9 reti e 17 assist in 181 partite. In mezzo anche la vittoria del Mondiale, nel 2022 con l'Argentina e la finale raggiunta nell'edizione del 2026, persa contro la Spagna.