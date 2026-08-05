Ultim'ora Juventus pronta ad affondare il colpo Zirkzee: il Manchester United apre al prestito

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Non solo Kolo Muani, i bianconeri avanzano anche per Joshua Zirkzee per l'attacco. Sullo sfondo rimane Mateo Pellegrino

Non si ferma agli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic il mercato della Juventus. I bianconeri, infatti, ora avanzano per Joshua Zirkzee, per il quale sono continui i dialoghi con l'agente Kia Joorabchian e il Manchester United, che ha già dato la sua apertura al prestito. Quella per l'ex Bologna è un'operazione che Frederic Massara voleva fare già ai tempi della Roma, mentre ora può affondare il colpo con la Juve.

Con l'olandese i bianconeri sarebbero pronti a completare un super attacco. Sullo sfondo rimane il nome di Mateo Pellegrino del Parma, ma quello di Zirkzee oggi è avanti.