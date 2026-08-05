Gutierrez lascia il Napoli: è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen
Mancavano solo gli ultimi dettagli, ora l'affare è ufficiale: Miguel Gutierrez lascia il Napoli dopo una sola stagione ed è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. Operazione a titolo definitivo, il cui costo si aggira sui 30 milioni bonus inclusi.
IL COMUNICATO DEL NAPOLI - Questa la nota ufficiale del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball. Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!".