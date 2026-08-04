Roma su Cacciamani, il Torino chiede almeno 20 milioni: parti molto distanti

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La Roma per l'esterno d'attacco segue Alessio Cacciamani del Torino: c'è distanza tra i due club sulla valutazione del giocatore classe 2007

La Roma continua a lavorare in questa sessione di calciomercato per rinforzare l'attacco. Tra i profili seguiti c'è anche Alessio Cacciamani del Torino.

La distanza economica tra le parti è significativa. La Roma, infatti, ha messo sul tavolo un'offerta da 12 milioni di euro, mentre la valutazione dei granata è decisamente più alta e si aggira tra i 20 e i 25 milioni. Il Torino è convinto di trattenere il calciatore, a meno che non arrivi un'offerta ritenuta adeguata dal club granata, da parte della Roma o di un altro club.

L'ULTIMA STAGIONE - Nell'ultima stagione è stato uno dei protagonisti della Juve Stabia di Ignazio Abate in Serie B. In tutto, considerando anche i playoff, il classe 2007 ha disputato 36 presenze con 2 gol.