Filip Kostic riparte dal PSV: è arrivato ad Amsterdam | VIDEO

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Il serbo, svincolato dopo l'esperienza alla Juventus, ha raggiunto l'Olanda per iniziare la nuova avventura: pronto un contratto biennale

Filip Kostic è arrivato ad Amsterdam per completare il trasferimento al PSV Eindhoven. Il centrocampista esterno serbo, svincolato dopo la fine della sua esperienza alla Juventus, è pronto a firmare un contratto biennale con il club olandese.

LE PRIME PAROLE - All'arrivo in Olanda, grazie al contributo di Sandro Adamo, Kostic ha espresso entusiasmo per la nuova sfida e per la possibilità di tornare a giocare la Champions : "Sono molto felice e carico. Per me è molto importante tornare a competere in Champions League, spero di essere pronto il prima possibile per aiutare la squadra. Prometto che darò tutto per il club". Il serbo ha poi dedicato un pensiero alla Juventus e ai suoi tifosi: "Ai tifosi della Juventus posso solo dire grazie di tutto. È davvero un club fantastico che mi sono goduto. Li seguirò e non li dimenticherò mai".