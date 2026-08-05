Lukaku ancora assente dal ritiro del Napoli, ma non ci sono strappi: concordati due giorni di permesso
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Romelu Lukaku non ha ancora raggiunto i compagni in ritiro, ma non ci sono casi aperti: il Napoli gli ha concesso due giorni in più di permesso
Romelu Lukaku non è ancora arrivato a Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli fino al 13 agosto. L'attaccante era atteso in ritiro oggi, mercoledì 5 agosto, dopo le vacanze in seguito al Mondiale disputato col Belgio. Ma non ci sono casi aperti. Infatti, Lukaku ha ottenuto due giorni in più di permesso concordati la società e col d.s. Manna per risolvere alcune questioni personali.
Arriverà in ritiro nel giro di due o tre giorni, come da nuovi accordi. Come conferma anche il club, non ci sono strappi col giocatore.
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