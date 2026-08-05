Lukaku ancora assente dal ritiro del Napoli, ma non ci sono strappi: concordati due giorni di permesso

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Romelu Lukaku

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Oggi alle 11:12 News Calcio di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Romelu Lukaku non ha ancora raggiunto i compagni in ritiro, ma non ci sono casi aperti: il Napoli gli ha concesso due giorni in più di permesso