Napoli, Gutierrez è partito per la Germania: ai dettagli la cessione al Leverkusen

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Il terzino non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna col Napoli ed è già partito alla volta della Germania per la sua nuova avventura

Mancano ormai solo gli ultimi dettagli per la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Il terzino non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna del Napoli e ha già lasciato il ritiro azzurro, partendo alla volta della Germania. Si attende solo di formalizzare l'operazione.