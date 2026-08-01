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Napoli, in dirittura d'arrivo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen
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Ultimi dettagli per la cessione dell'esterno spagnolo: il club tedesco ha offerto i 30 milioni richiesti dal Napoli per la sua partenza.
In dirittura d'arrivo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Il club tedesco è arrivato a offrire al Napoli i 30 milioni richiesti dagli stessi azzurri per la sua partenza, come raccontato nelle scorse ore.
Restano da definire gli ultimi dettagli dell'operazione, ma la partenza di Gutierrez può sbloccare il mercato degli azzurri in particolare per la difesa o per il vice Di Lorenzo.
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