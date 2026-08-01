Juventus, il PSG ha dato l'ok per le visite mediche di Kolo Muani: operazione a titolo definitivo

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Dopo aver raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'attaccante, la Juventus ha ricevuto l'ok del club parigino per le visite mediche.

Il Paris Saint-Germain ha dato l'ok per le visite mediche di Randal Kolo Muani con la Juventus. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell'accordo raggiunto tra bianconeri e parigini per il ritorno dell'attaccante per 38 milioni più 12 di bonus, con un cambio nella formula dell'operazione e nei termini di pagamento: il giocatore si trasferirà a titolo definitivo.

La Juve, dunque, ha ricevuto l'ok per i test medici: l'intenzione è quella di ultimare i documenti per far viaggiare Kolo Muani con la squadra per la tournée.