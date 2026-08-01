Ufficiale Konstantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma

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Dopo essere arrivato in città, il difensore greco è diventato giallorosso a tutti gli effetti: giocherà con la maglia numero 33.

Ora è anche ufficiale: Kostantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore, arrivato oggi - 1 agosto - in città (QUI le immagini del suo arrivo) è pronto a cominciare la sua prima esperienza nel campionato italiano.

Come raccontato, Koulierakis arriva dal Wolfsburg per 17 milioni + 1,5 di bonus (QUI i dettagli), inoltre i tedeschi manterranno il 20% sulla futura rivendita. Di seguito il comunicato ufficiale della Roma sul suo arrivo.

LA NOTA - "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!".