Juventus, Vicario il nome forte per la porta: si attende l'apertura del Tottenham al prestito

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Il portiere del Tottenham resta il nome forte per i bianconeri soprattutto se gli Spurs dovessero aprire alla sua partenza in prestito.

Non solo Kolo Muani: la Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata anche su altri fronti, con Guglielmo Vicario che resta il nome forte per la porta bianconera soprattutto se il Tottenham dovesse aprire al prestito.

Discorso diverso, invece, per Zion Suzuki: il portiere del Parma ha un costo più alto e il PSG, che lo segue già da diversi giorni (QUI la notizia), è più avanti su di lui.