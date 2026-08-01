Joao Mario Mario sempre più vicino alla Fiorentina

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Il terzino di proprietà della Juventus è sempre più vicino alla Fiorentina: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina si avvicina a un altro arrivo in un'estate che la vede sempre più protagonista. I viola, infatti, sono sempre più vicini a Joao Mario della Juventus. Ci sono stati passi avanti nell'operazione che, come anticipato, è in prestito con diritto di riscatto.

Intanto, non arrivano novità per quanto riguarda Franco Mastantuono. Il classe 2007 del Real Madrid è un obiettivo ma si attende la decisione del giocatore sul proprio futuro, che al momento non è ancora arrivata.