Como, tentazione Muharemović: il centrale piace ai biancoblù

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Tarik Muharemovic continua a essere al centro di voci di mercato: sul centrale del Sassuolo ora c'è anche il Como di Cesc Fabregas

Il mercato del Como si accende un nuovo, ambizioso obiettivo per il reparto arretrato. Il club biancoblù ha messo gli occhi su Tarik Muharemović, giovane difensore centrale del Sassuolo che si sta mettendo in mostra per qualità e prospettiva.

TENTAZIONE MUHAREMOVIĆ - Tentazione per il Como, che sta valutando il profilo del centrale bosniaco per rinforzare la rosa a disposizione in vista della prossima stagione, dopo la straordinaria qualificazione in Champions League. Al momento la trattativa si trova in una fase di standby a causa dei costi dell'operazione, giudicati alti. La dirigenza del Como resta alla finestra, intenzionata a capire se ci sarà margine per limare le richieste economiche.

LA CONCORRENZA - L'interesse del Como rappresenta un segnale importante, soprattutto considerando la folta concorrenza sul giocatore. Muharemović, infatti, era finito da tempo nei radar delle big del campionato: l'Inter aveva mostrato l'interesse più concreto, seguita con attenzione anche dalla Juventus.