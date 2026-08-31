Juventus, David ai saluti: in corso lo scambio di documenti con l'Atletico Madrid

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L'attaccante canadese si trasferisce in Liga. Accordo totale tra i club sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro

L'avventura di Jonathan David con la maglia della Juventus è ai titoli di coda. L'attaccante canadese è infatti a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Liga.

LE CIFRE DELL'AFFARE - Dopo l'ottimismo filtrato nei contatti delle scorse ore, le due dirigenze hanno raggiunto l'intesa totale. Come impostato fin dai primi dialoghi, l'operazione si chiude sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la cifra per l'eventuale acquisto a titolo definitivo fissata a 25 milioni di euro.

SCAMBIO DI DOCUMENTI IN CORSO - La fumata bianca è attesa a brevissimo. Proprio in questi minuti, Juventus e Atletico Madrid stanno procedendo al formale scambio dei documenti per mettere tutto nero su bianco. Un passaggio burocratico cruciale che sancisce la conclusione positiva della trattativa: non appena l'iter sarà completato, David potrà mettersi in viaggio verso la Spagna, mentre i bianconeri stanno parallelamente definendo l'arrivo del suo sostituto, Nick Woltemade.