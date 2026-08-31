Ultim'ora Juventus, attesa risposta finale di Woltemade. Novità sulla formula

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Si stanno formalizzando in questi minuti i documenti con il Newcastle. L'attaccante arriva a Torino in prestito secco a 5 milioni per sostituire David

La Juventus non perde tempo e, di fronte all'imminente uscita di Jonathan David in direzione Atletico Madrid, chiude subito per il nuovo rinforzo nel reparto offensivo. Il club bianconero sta infatti formalizzando proprio in queste ore l'arrivo di Nick Woltemade dal Newcastle.

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE - Dopo il forte pressing dei giorni scorsi, la dirigenza juventina ha deciso di affondare il colpo accettando le condizioni dettate dal club inglese. L'accordo totale è stato raggiunto sulla base di un prestito secco oneroso a 5 milioni di euro. A differenza di altre operazioni, in questo caso non è previsto alcun diritto di riscatto: l'attaccante si trasferirà a Torino esclusivamente a titolo temporaneo. Manca solo l'accordo definitivo con il giocatore prima di organizzare le visite mediche.

LA SCELTA PER IL DOPO-DAVID - Un'accelerata decisiva, resasi necessaria per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di David. I bianconeri hanno puntato con decisione su Woltemade, riuscendo a spuntarla e ad assicurarsi il profilo individuato per completare l'attacco. Ora le parti sono al lavoro per scambiarsi i documenti e chiudere definitivamente l'iter burocratico: la fumata bianca è a un passo.