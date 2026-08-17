Fiorentina, rifiutata la prima offerta del Como per Kean

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La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta da 30 milioni di euro del Como per l'acquisto di Moise Kean: tutti i dettagli

La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta presentata dal Como per l'acquisto di Moise Kean. Il club viola ha comunicato ufficialmente che la proposta non può essere in alcun modo ritenuta congrua.

Come raccontato nel pomeriggio di oggi lunedì 17 agosto, il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina di 30 milioni di euro, tra prestito oneroso da 5 milioni e obbligo di riscatto da 25 milioni. (QUI i dettagli).

LA SITUAZIONE - La Fiorentina non ha intenzione di cedere Moise Kean, se non di fronte a un’offerta molto importante. Per il Como sarà quindi necessario fare uno sforzo economico significativo, con una proposta superiore a quella attuale per provare ad arrivare all'attaccante. Il club viola vuole inoltre individuare un sostituto prima di cedere Kean: senza un’alternativa in attacco la Fiorentina non è disposta a lasciar partire il centravanti della Nazionale.