Milan, domani l'arrivo in Italia di Diego Moreira: le cifre dell'operazione

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Domani, martedì 18 agosto, il nuovo esterno del Milan, Diego Moreira, arriverà in Italia per sottoporsi alle visite mediche

Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. Oggi, lunedì 17 agosto, il club rossonero ha chiuso per l'arrivo dell'esterno belga (QUI TUTTI I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE): operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e alcuni difficili da ragggiungere.

Per domani alle 12 è previsto l'arrivo di Moreira all'aeroporto di Milano Linate, per poi procedere con le consuete visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Milan.