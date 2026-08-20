Fiorentina, il Getafe ha chiesto informazioni per Fabbian

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Il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino del club spagnolo: primi contatti esplorativi con i viola.

Il Getafe si è mosso per Giovanni Fabbian. Il club spagnolo ha chiesto informazioni sul centrocampista classe 2003, attualmente alla Fiorentina. I viola avevano acquistato Fabbian dal Bologna lo scorso gennaio.

Nella sua esperienza a Firenze, il centrocampista ha collezionato 15 presenze.