Monza, sondaggio per Folorunsho del Napoli

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Il Monza ha effettuato un sondaggio per Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli reduce dall’esperienza al Cagliari

Il Monza continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Ivan Juric nuovi rinforzi per la rosa brianzola. Il club neopromosso, nelle ultime ore, ha effettuato un sondaggio per Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli.

Sono proprio gli azzurri a detenere il cartellino del classe 1998, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari, collezionando 27 presenze e 2 gol in Serie A.

IL PORTIERE - Il Monza sta continuando anche la ricerca di un portiere: i profili trattati dai brianzoli sono Orlando Gill e Pietro Terracciano.