Fiorentina, Viery arriverà in Italia domani: poi le visite mediche

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Il programma di Viery, nuovo acquisto della Fiorentina. La partenza per l'Italia e poi le visite mediche, tutti i dettagli

Come raccontato ampiamente nelle scorse ore, la Fiorentina è pronta ad accogliere Viery. Difensore centrale sinistro del Gremio, classe 2005, si trasferirà alla Viola per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il club seguiva il difensore da marzo e ora è arrivata la fumata bianca: sarà lui il primo acquisto per la nuova Fiorentina 2026/22027 di Fabio Grosso.

Il suo arrivo è previsto nella giornata di domenica 28 giugno, quando atterrerà in Italia dal Brasile. A seguire, nella giornata di lunedì 29, svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina.