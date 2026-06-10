Glasner-Milan: l'austriaco resta avanti anche senza l'arrivo di Ragnick

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Prosegue il casting in casa Milan per la panchina rossonera: Glasner resta avanti a prescindere dall'arrivo di Ragnick.

Proseguono i contatti in casa Milan per la scelta del nuovo allenatore. La dirigenza rossonera sta continuando a valutare diversi profili per la panchina in vista della prossima stagione.

In cima alle preferenze resta il nome di Oliver Glasner, che continua a essere considerato in vantaggio indipendentemente dall'arrivo di Ralf Rangnick. L’austriaco si conferma un nome forte per la panchina del Milan, con i contatti che sono stati approfonditi e positivi. Il punto è capire se arriverà Ragnick o meno, piuttosto che Glasner.