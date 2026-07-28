Juventus, prossime ore decisive per il futuro di Kolo Muani
TUTTOmercatoWEB.com
Juventus ore decisive per Kolo Muani: domani il club bianconero dovrà scegliere se affondare il colpo o abbandonare la pista.
La Juventus continua a lavorare con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Randal Kolo Muani. La trattativa è ormai entrata nella sua fase decisiva: nelle prossime ore la Juventus dovrà scegliere se affondare definitivamente il colpo oppure abbandonare la pista. In questo senso, la giornata di domani sarà decisiva per quanto riguarda il respondo da parte del PSG.
Nella sua esperienza a Torino, l’attaccante francese classe 1998 ha collezionato 22 presenze, realizzando 10 gol e 3 assist.
Pubblicità
Calciomercato