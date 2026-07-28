Venezia, a un passo l'arrivo di Moreno dalla Fiorentina: continuano i dialoghi per Sohm
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Il Venezia è vicino all’acquisto di Matías Moreno dalla Fiorentina e continua a trattare con il club viola anche per Simone Sohm.
Il Venezia è a un passo dal chiudere l’acquisto di Matías Moreno dalla Fiorentina. I due club stanno infatti sistemando gli ultimi dettagli dell’accordo per il difensore centrale classe 2003, ormai a un passo dal trasferimento in veneto.
L’asse tra i due club, però, resiste anche per Simon Sohm. La società arancioneroverde continua infatti a lavorare per il centrocampista svizzero, altro profilo individuato per rinforzare la rosa. I dialoghi con il club viola proseguiranno con l’obiettivo di trovare un’intesa e definire anche questa operazione.
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