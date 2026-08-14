Inter, incontro interlocutorio per il rinnovo di Pio Esposito: le ultime

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Oggi alle 19:36 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

L’Inter e Pio Esposito si sono incontrati per parlare del rinnovo di contratto: sarà necessario rivedersi, ma le parti non hanno fretta