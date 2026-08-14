Inter, incontro interlocutorio per il rinnovo di Pio Esposito: le ultime
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L’Inter e Pio Esposito si sono incontrati per parlare del rinnovo di contratto: sarà necessario rivedersi, ma le parti non hanno fretta
Continuano i discorsi tra l'Inter e Francesco Pio Esposito per il rinnovo di contratto del centravanti classe 2005. Nella giornata di venerdì 14 agosto c'è stato un nuovo incontro tra le parti, che è stato però interlocutorio per il momento. Sia l'Inter sia il ragazzo hanno comunque la volontà di continuare assieme, ma non c'è particolare fretta, dal momento che l'attaccante ha ancora 4 anni di contratto con i nerazzurri. Per riuscire a trovare un accordo, sarà necessario rivedersi.
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