Dal portiere all’uscita di Cabal: Juve, le ultime sul mercato
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Le ultime sul mercato della Juventus: dal Cabal alla questione portiere, tutti gli aggiornamenti
La Juventus è riuscita a chiudere per il nuovo difensore mancino: Jhon Lucumì è infatti pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero per 20 milioni più bonus. Nell'ultima giornata i club hanno sistemato gli ultimi dettagli e il calciatore è pronto a partire per Torino in modo tale da svolgere le visite mediche e firmare.
Ora i due club potranno iniziare a parlare di Cabal, ma solo in prestito. Per quel che riguarda la questione portiere, è invece tutto in stand-by, dal momento che non ci sono ancora stati passi avanti per Guglielmo Vicario, che rimane comunque il favorito dopo che la Juventus ha deciso di non affondare per Zion Suzuki.
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