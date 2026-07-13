Inter, Pavard può restare: ci saranno valutazioni interne

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L'avventura di Pavard all'Inter può continuare: il francese non partirà in prestito. In caso di offerta a titolo definitivo, l'Inter prenderà una decisione sul suo futuro

Il futuro di Benjamin Pavard potrebbe essere ancora all'Inter. Dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia, con cui ha collezionato 37 presenze, un gol e tre assist, il difensore francese si è presentato in ottime condizioni al primo giorno di ritiro agli ordini di Cristian Chivu. Una prova che ha spinto lo staff tecnico e la dirigenza a prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

A confermarlo è stato lo stesso Chivu, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione: "Benjamin è un nostro giocatore, sappiamo tutti le scelte dell'anno scorso. Ora è tornato, lo vedremo lavorare e poi prenderemo una decisione".

Una cosa, però, appare già chiara: Pavard non lascerà l'Inter con la formula del prestito. Solo un'offerta per un trasferimento a titolo definitivo potrebbe convincere il club nerazzurro a valutare la sua cessione. Qualora l'ex Bayern Monaco dovesse partire, l'Inter tornerebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale, con John Stones che resta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza.