Juventus, si valutano anche Oyarzabal e Balogun se non arriverà Kolo Muani

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In caso di mancato arrivo di Kolo Muani, la Juventus ha valutato anche Oyarzabal e Balogun per rinforzare il reparto offensivo.

La Juventus continua a ragionare sui rinforzi per il reparto offensivo: come spiegato dall'AD Carnevali, le richieste del PSG per Kolo Muani restano alte (intorno ai 50 milioni), perciò l'intenzione del club bianconero è di aspettare che i parigini abbassino le loro richieste.

In caso contrario, però, i bianconeri si muoveranno su altri profili: per l'attacco non si valuta solo Sorloth, ma anche Oyarzabal - per il quale però i costi sono molto alti - e Balogun, attaccante del Monaco e della Nazionale statunitense.