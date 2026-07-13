Inter, restano vivi i contatti per Curtis Jones: è l’obiettivo primario per il centrocampo
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L'Inter mantiene vivi i contatti per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones: è considerato l'obiettivo principale del club
Non solo per l'esterno destro, l'Inter continua a lavorare anche con l'intenzione di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A.
Restano vivi infatti i contatti per Curtis Jones, che continua a essere considerato dai nerazzurri l'obiettivo principale per il centrocampo. L'Inter mantiene quindi l'attenzione sul giocatore inglese del Liverpool, per valutare le condizioni per poter arrivare a un'eventuale operazione.
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