Inter-Topalovic, i nerazzurri valutano il prestito: diversi club di A e B sul classe 2006

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L'Inter valuta il prestito per Luka Topalovic: diversi club di Serie A e B sul centrocampista sloveno classe 2006

Tra i giovani su cui l’Inter vuole puntare c’è anche Luka Topalovic. Il classe 2006 sloveno ha già avuto modo di vivere una prima esperienza in Serie A, trovando anche il debutto nella passata stagione con Simone Inzaghi.

Il club nerazzurro vorrebbe tenerlo anche in ottica liste UEFA, ma insieme all’entourage del giocatore si sta valutando quale possa essere il percorso migliore per la sua crescita. Tra le ipotesi c’è anche quella di un prestito con diritto, soluzione che permetterebbe a Topalovic di trovare più spazio e continuità in un contesto adatto alla sua valorizzazione.

Sul centrocampista sloveno hanno già mostrato interesse diversi club tra Serie A e Serie B. Una situazione che, al momento, resta in fase di valutazione: se ne riparlerà in maniera più concreta tra una decina di giorni, quando l’Inter e l’entourage del giocatore inizieranno a definire con maggiore chiarezza il futuro del classe 2006.