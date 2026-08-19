Torino, accordo verbale con la Fiorentina per Niccolò Fortini

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Torino e Fiorentina hanno raggiunto un accordo verbale per Niccolò Fortini: il classe 2006 rinnoverà con i viola prima del prestito in granata.

Il Torino ha raggiunto un accordo verbale con la Fiorentina per Niccolò Fortini. Il terzino classe 2006 rinnoverà prima il proprio contratto con il club viola, per poi trasferirsi in prestito in granata.

Decisiva la volontà del giocatore, che ha dato priorità al Torino nonostante la concorrenza dell’Hull City. Una scelta che ha fatto la differenza e ha permesso ai due club di trovare l’intesa.