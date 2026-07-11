La Fiorentina può acquistare fino al 90% del cartellino di Jimenez: i dettagli della formula

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Il club viola ha chiuso per il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto, ma potrà acquistare ulteriori percentuali del cartellino.

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato a sorpresa l'ultimo colpo di mercato della Fiorentina: Alex Jimenez è pronto a vestire la maglia viola. Il terzino, che in Italia ha già giocato al Milan, ha ultimato le visite mediche in giornata (QUI la notizia).

Lo spagnolo si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, senza condizioni per far scattare l'obbligo di acquistarlo a titolo definitivo. La formula dell'accordo tra Fiorentina e Bournemouth, però, prevede che gli inglesi mantengano il 30% sulla sua futura rivendita, nel caso in cui i viola decidano di riscattarlo.

I DETTAGLI DELLA FORMULA - Ma non finisce qui. La Fiorentina, infatti, può acquistare fino al 90% del cartellino di Alex Jimenez. Con 3 milioni i viola possono assicurarsi un ulteriore 10%, e con altri 3 un altro 10%: in questo modo la cifra totale sarebbe di 26 milioni, e a fronte di questa spesa, quindi, la Fiorentina arriverebbe al 90% del cartellino del classe 2005, e lascerebbe così il 10% sulla futura rivendita al Bournemouth.

L'acquisto di queste percentuali, infine, può diventare anche obbligatorio: se il giocatore raggiungerà le 30 presenze nella prima stagione, la Fiorentina otterrà un primo (ulteriore) 10% del suo cartellino, mentre il secondo - per arrivare al 20% finale - verrà acquistato obbligatoriamente se Jimenez giocherà 60 partite in maglia viola.