Ufficiale Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina: l'annuncio

vedi letture

Dopo aver raccontato del colpo a sorpresa dei viola, ora è arrivata l'ufficialità: il centrocampista si trasferisce dall'Udinese.

Ora è ufficiale: Arthur Atta vestirà la maglia della Fiorentina. I viola hanno annunciato il suo arrivo con una nota sui propri canali ufficiali: come raccontato a sorpresa nei giorni scorsi (QUI LA NOTIZIA), il centrocampista è stato un colpo importante per il mercato della Fiorentina, che nelle scorse ore ha anche ultimato l'operazione per il prestito con diritto di riscatto di Alex Jimenez (QUI i dettagli).

Come raccontato, la valutazione dell'Udinese per il centrocampista era di 40 milioni, e i viola hanno trovato l'accordo per spenderne subito 25, lasciando ai bianconeri una percentuale di rivendita futura pari al 30%. Il centrocampista in viola guadagnerà 1.3 milioni all'anno. Di seguito il comunicato della Fiorentina.

LA NOTA UFFICIALE - "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio. Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist".