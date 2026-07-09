Ultim'ora Colpo Fiorentina, in arrivo Atta dall'Udinese: già oggi le visite mediche

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Sorpresa in casa Fiorentina, in arrivo Arthur Atta: operazione intorno ai 40 milioni di euro bonus compresi. Tutti i dettagli del blitz viola

Sorpresa in casa Fiorentina, in arrivo Arthur Atta dall'Udinese. L'accordo tra le parti è stato raggiunto nella notte. Aggiornamenti e dettagli dell'operazione in divenire, ma il centrocampista francese classe 2003 sarà un nuovo calciatore viola.

Blitz nella notte del direttore sportivo Fabio Paratici, che ha sempre avuto grande stima per il giocatore anche negli anni passati e avrebbe voluto prenderlo anche al Tottenham durante la sua esperienza in Premier League. Una mossa a sorpresa che ha anticipato la concorrenza italiana e inglese per il francese.

Si tratta di un colpo importante per la Fiorentina. La valutazione complessiva dell'operazione è stimata intorno ai 40 milioni, dei quali 25 di spesa iniziale più una percentuale di rivendita futura del 30% che l'Udinese ha inserito. Il francese è in viaggio verso Firenze con il suo agente e già in giornata sosterrà le visite mediche.

Cresciuto tra Rennes e Metz, Atta saluta quindi l'Udinese dopo 63 presenze, 6 gol e 4 assist tra Serie A e Coppa Italia. Lo attende la Fiorentina di Fabio Grosso, che ha deciso di puntare a sorpresa su di lui in vista dells stagione 2026/2027.