Il Fenerbahce conta di chiudere per Greenwood nelle prossime ore

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Mason Greenwood si avvicina al Fenerbahce. Il club turco, nelle ultime ore, ha presentato un’offerta ufficiale sia al Marsiglia sia al giocatore

Mason Greenwood si avvicina al Fenerbahce. Il club turco, nelle ultime ore, ha presentato un’offerta ufficiale sia al Marsiglia sia all’entourage dell’esterno inglese, con l’obiettivo di chiudere la trattativa in tempi brevi.

Il Fenerbahce conta di definire l’operazione dopo le visite mediche del giocatore, passaggio che precederà poi l’eventuale firma sul contratto.

Sul giocatore si era mossa anche la Roma, che nelle scorse settimane aveva provato a capire se e come approfondire la trattativa, preparando anche un’eventuale offerta. I costi dell’operazione, però, sono sempre rimasti molto alti, sia per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore sia per il cartellino richiesto dal Marsiglia. Per questo i giallorossi non hanno mai presentato una proposta ufficiale.