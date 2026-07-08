Napoli-Schalke 04, dialoghi in corso per Lindstrom. In uscita anche Hasa: su di lui c'è il Frosinone

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Il Napoli lavora anche alle uscite: dialoghi con lo Schalke 04 per Jesper Lindstrom. Anche Hasa può salutare: su di lui c'è il Frosinone

Il Napoli lavora anche alle uscite. Sono in corso dialoghi in corso tra il club azzurro e lo Schalke 04 per Jesper Lindstrom. Per il danese si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga, considerando che il classe 2000 è reduce dall'esperienza in prestito con la maglia del Wolfsburg, con cui ha collezionato 15 presenze tra campionato e playout, conclusi con la retrocessione del club. In maglia azzurra, invece, Lindstrom ha collezionato 29 presenze tra tutte le competizioni nella stagione 2024/25. Il danese ha vissuto anche un'avventura in prestito all'Everton, dove ha collezionato 29 presenze, arricchendo il proprio bottino con un assist.

Non c'è solo Lindtrom in uscita in casa Napoli. Il ds Manna ha avuto dei contatti anche con il Frosinone per la cessione di Luis Hasa, reduce da una stagione positiva con la maglia della Carrarese, con cui ha collezionato 5 gol e 4 assist in 31 presenze.