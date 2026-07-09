Roma, documenti in arrivo per il rinnovo di Dybala: dopo la revisione, sarà il momento della firma

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Paulo Dybala e la Roma sono sempre più vicini a proseguire insieme: documenti in arrivo per la revisione: ultimi controlli e poi la firma

Paulo Dybala e la Roma sono sempre più vicini a proseguire insieme.Si entra infatti nella fase finale della trattativa per il rinnovo: i documenti sono ormai in arrivo per la revisione e gli ultimi controlli, prima del passaggio decisivo della firma sul contratto.

Un segnale importante per la Roma, che si prepara così a blindare il suo numero 21. Dybala era arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, a parametro zero, dopo la fine della sua lunga esperienza alla Juventus, durata sette stagioni.

Da quel momento il classe 1993 è diventato subito un punto di riferimento tecnico per i giallorossi. Con la maglia della Roma, fino a questo momento, ha collezionato 140 presenze, segnando 45 gol e servendo 30 assist